Timnas Indonesia Vs Vietnam, Mitchell Baker Siap Ukir Rekor Baru?

jpnn.com - Mitchell Baker kembali menjadi sorotan menjelang laga Timnas Indonesia kontra Vietnam pada pertandingan ketiga Grup A Piala AFF 2026.

Menurut jadwal, pertandingan Timnas Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Senin (3/8/2026).

Baker membawa modal mengesankan setelah mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir.

Jika kembali mencetak gol ke gawang Vietnam, penyerang berusia 19 tahun itu akan menyamai pencapaian yang lebih dulu ditorehkan Ole Romeny.

Tinggal Selangkah Samai Ole Romeny

Baker langsung tampil tajam sejak menjalani debut internasional. Tiga gol alias hattrick ke gawang Kamboja disusul satu gol saat Indonesia mengalahkan Timor Leste membuat koleksi golnya menjadi empat hanya dalam dua pertandingan.

Catatan itu membuat pemain berdarah Indonesia-Australia tersebut hanya membutuhkan satu gol lagi untuk menyamai rekor Ole Romeny, yang mampu mencetak gol dalam tiga laga pertamanya bersama Timnas Indonesia.

Sebelumnya, Romeny sukses membobol gawang Australia, Bahrain, dan China secara beruntun pada awal kariernya bersama Garuda.

Vietnam Jadi Ujian Sesungguhnya

Kesempatan Baker mengukir sejarah baru tidak akan datang dengan mudah. Berbeda dengan Kamboja dan Timor Leste, Vietnam dikenal memiliki organisasi permainan yang lebih rapi serta lini pertahanan tangguh.