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Timnas Indonesia Vs Vietnam: Saat John Herdman Tak Peduli Permainan Sempurna

Timnas Indonesia Vs Vietnam: Saat John Herdman Tak Peduli Permainan Sempurna
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu laga paling menentukan saat menjamu Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026).

Pelatih Timnas Indonesia John Herdman tak ragu menyebut duel tersebut sebagai ujian terberat Garuda sejauh turnamen berlangsung.

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Pelatih asal Inggris itu menilai pertandingan melawan Vietnam menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk mengambil alih kendali klasemen sekaligus membuka jalan menuju semifinal.

Vietnam Jadi Lawan Terberat

Herdman mengakui Vietnam merupakan tim dengan kualitas terbaik yang akan dihadapi anak asuhnya pada fase grup.

"Besok adalah ujian yang sangat berat bagi kami. Inilah pertandingan yang selalu ingin dimainkan setiap tim dalam sebuah turnamen, ketika dua tim terbaik bertemu di momen yang sangat penting," ujar Herdman.

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Menurutnya, laga tersebut memiliki arti besar bagi kedua tim. Indonesia mengincar tiket semifinal, sedangkan Vietnam juga datang dengan target yang sama.

"Kami punya peluang besar untuk menguasai grup. Vietnam juga membawa kepentingan besar di pertandingan ini. Jadi, saya yakin duel besok akan berlangsung sangat menarik," katanya.

Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu laga paling menentukan saat menjamu Vietnam pada lanjutan Grup A Piala AFF 2026.

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