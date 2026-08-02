Timnas Indonesia vs Vietnam: Siapa Sebenarnya Lebih Dominan?
jpnn.com - Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup meyakinkan sebelum menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
Pertandingan Indonesia vs Vietnam akan digelar di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Senin (3/8/2026).
Selain memburu tiga poin, Skuad Garuda juga datang dengan catatan pertemuan yang sedikit lebih baik dibanding Golden Star Warriors.
Rekor Pertemuan Berpihak kepada Garuda
Indonesia dan Vietnam telah bertemu sebanyak 31 kali di berbagai ajang. Hasilnya, Garuda membukukan 11 kemenangan, Vietnam meraih sembilan kemenangan, sedangkan 11 laga lainnya berakhir imbang.
Rekor dalam beberapa tahun terakhir pun memperlihatkan rivalitas yang makin sengit. Indonesia sempat mencatat tiga kemenangan beruntun sebelum Vietnam menghentikan tren tersebut pada pertemuan terakhir di Piala AFF 2024.
Stadion Pakansari juga menyimpan kenangan manis bagi tim Merah Putih. Di stadion tersebut, Indonesia pernah menaklukkan Vietnam 2-1 pada leg pertama semifinal Piala AFF 2016.
Momentum Kedua Tim Berbeda
Performa Garuda di turnamen kali ini turut menjadi modal berharga. Pasukan John Herdman membuka kompetisi dengan kemenangan 5-1 atas Kamboja, lalu melanjutkannya dengan menumbangkan Timor Leste 3-0.
Sebaliknya, Vietnam datang ke Bogor setelah gagal mengamankan kemenangan. Tim asuhan Kim Sang Sik harus puas berbagi poin usai bermain imbang tanpa gol melawan Singapura.
Timnas Indonesia memiliki modal yang cukup meyakinkan sebelum menjamu Vietnam pada laga ketiga Grup A Piala AFF 2026.
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