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Timnas Indonesia vs Yordania, Erick Thohir Ungkap Permintaan John Herdman

Timnas Indonesia vs Yordania, Erick Thohir Ungkap Permintaan John Herdman
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Skuad Timnas Indonesia saat berlaga pada ajang FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com, JAKARTA - Ketum PSSI Erick Thohir ungkap alasan Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang di Yordania pada FIFA Matchday mendatang.

Pria kelahiran 30 Mei 1970 itu mengaku mengakomodir keinginan pelatih John Herdman yang ingin anak asuhannya akrab dengan kondisi Timur Tengah menjelang Piala Asia 2027.

“Salah satu alasannya, pertandingan di sana bisa membantu para pemain merasakan atmosfer, kondisi udara, perjalanan, dan aspek logistik lainnya,” ujar Erick saat ditemui di Jakarta, Selasa (13/10).

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“Perjalanan jauh dan kelelahan akibat bepergian juga perlu dicoba dan dievaluasi sebelum turnamen. Jadi, persiapan tersebut bukan hanya soal pertandingan di lapangan.”

Dijadwalkan Timnas Indonesia akan menghadapi laga uji coba di Yordania melawan tuan rumah dan Kuwait.

Saat ini opsi tersebut tengah dikaji lebih mendalam mengingat kondisi Timur Tengah sedang bergejolak.

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PSSI mempertimbangkan keselamatan pemain, pelatih dan ofisial untuk bisa memboyong Kevin Diks dan kolega ke Yordania.

Sejauh ini tidak hanya Indonesia tercatat beberapa negara seperti Australia dan Korea juga tengah mempertimbangkan ulang laga uji coba di Timur Tengah

Ketum PSSI Erick Thohir ungkap alasan Timnas Indonesia akan melakoni laga tandang di Yordania pada FIFA Matchday mendatang

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