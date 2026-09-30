Timnas Indonesia Wajib Menang atas Bangladesh, tetapi Ada Satu Hal yang Bikin Cemas

jpnn.com - Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan saat menghadapi Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Duel Indonesia vs Bangladesh akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10/2026) pukul 19.30 WIB.

Namun, tiga poin belum tentu langsung mengantarkan skuad Garuda ke final. Ada persoalan selisih gol Malaysia yang bisa menjadi penentu nasib Timnas Indonesia.

Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi empat poin. Bedanya, Harimau Malaya memiliki selisih gol +3, sedangkan Skuad Garuda +2.

Situasi itu membuat Indonesia harus tampil efektif jika Malaysia berhasil mengalahkan Singapura pada laga yang berlangsung bersamaan.

Ketajaman Garuda Dipertaruhkan

Persoalannya, produktivitas Indonesia sejauh ini belum terlalu meyakinkan. Dalam dua pertandingan, pasukan John Herdman baru mencetak dua gol.

Ole Romeny menyumbang satu gol lewat penalti saat menghadapi Singapura, sementara satu gol lainnya dihasilkan Ragnar Oratmangoen.

Di sisi lain, Bangladesh memang belum meraih poin setelah kalah dari Malaysia dan Singapura. Akan tetapi, pertahanan mereka mulai menunjukkan perbaikan setelah hanya kebobolan satu gol saat menghadapi Singapura.