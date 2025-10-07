Timnas Indonesia Wajib Waspada, Arab Saudi Bertekad Revans Kalah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Arab Saudi percaya diri menjelang laga putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia.

Pelatih Arab Saudi, Herve Renard mengungkapkan bahwa anak asuhannya tengah dalam kondisi terbaik melawan skuad Garuda.

Dengan persiapan yang matang, juru taktik kelahiran 30 September 1968 itu menilai hal tersebut bisa mengulang prestasi pada edisi 2022 masuk ke putaran final Piala Dunia 2026.

“Kami mampu tembus Piala Dunia 2018 dan 2022 di sini. Jadi kami tahu bagaimana antusiasmenya para penggemar di sini, tentu kami bertekad untuk lulus untuk ketujuh kalinya,” ujar manajer asal Prancis itu.

Arab Saudi menjalani persiapan matang menghadapi putaran keempat dengan melakukan training camp di Eropa serta ikut Piala Emas Concacaf.

Kepercayaan diri Salem Al-Dawsari cum suis juga akan tampil di hadapan publik sendiri di King Abdullah Sports City, Jeddah.

Diprediksi sebanyak 60 ribu penggemar Arab Saudi akan memenuhi stadion untuk mendukung Arab Saudi berlaga di putaran keempat.

Arab Saudi punya rekor bagus lawan Timnas Indonesia dengan raih 12 kemenangan dari 16 laga.