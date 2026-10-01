Timnas Indonesia Wajib Waspada! Bangladesh Pernah Bikin Garuda Mandek 0-0

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia tidak boleh menganggap remeh Bangladesh ketika kedua tim kembali bertemu pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Ada satu catatan yang layak menjadi pengingat bagi skuad Garuda. Bangladesh pernah membuat Timnas Indonesia gagal mencetak gol dan harus puas bermain imbang 0-0 saat kedua tim bertem pada 2022 dalam FIFA Matchday.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketika itu, Timnas Indonesia dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong.

Kapten Bangladesh Jamal Bhuyan menjadi salah satu pemain yang merasakan langsung duel tersebut.

Kini, empat tahun setelah pertemuan itu, Jamal kembali menjadi bagian dari Bangladesh yang akan menghadapi Indonesia.

"Kami tahu Indonesia, kami pernah melawan mereka pada 2022. Saya ada di sana. Kami bermain imbang," ujar Jamal.

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Catatan tersebut membuat pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Kamis (1/10/2026), menarik untuk dinantikan.

Apalagi, Bangladesh tetap bertekad memberikan perlawanan meski Jamal mengakui kekuatan Timnas Indonesia saat ini sudah mengalami perubahan besar.