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Timnas Juara FIFA ASEAN Cup, Prabowo: Bangga dengan Perjuangan Tim Kita

Timnas Juara FIFA ASEAN Cup, Prabowo: Bangga dengan Perjuangan Tim Kita
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Presiden Prabowo Subianto (kedua kiri) bersama Presiden FIFA Gianni Infantino (kiri) menyerahkan piala juara FIFA ASEAN Cup 2026 kepada Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). Indonesia juara setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2. Foto: ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/sgd

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat bahagia dan bersyukur untuk kemenangan Indonesia atas Tailan di final FIFA ASEAN Cup 2026.

Hal itu dia katakan usai menyaksikan langsung pertandingan sengit tersebut di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (5/10) malam.

“Kita gembira, kita bersyukur, kita bangga perjuangan tim kita, ya. Mereka tidak menyerah sampai detik-detik terakhir,” ucap Prabowo.

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Prabowo menyebutkan kemenangan itu terasa sangat membanggakan terlebih semangat dan para pemain yang tak pernah menyerah.

“Dan kita bisa berhasil, dan ini mungkin pertama kali dalam sejarah ya, kita menang pertandingan FIFA antar bangsa, ya,” kata dia.

Ketika ditanya apakah pemain Timnas akan mendapatkan bonus usai mengangkat piala, Prabowo menyebutkan akan diatur oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir.

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“Ya, itu diatur oleh Ketua Umum PSSI,” tambahnya.

Diketahui, Timnas Indonesia berhasil meraih juara FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda menang adu penalti. (dit/jpnn)

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Presiden Prabowo Subianto mengaku sangat bahagia dan bersyukur untuk kemenangan Indonesia atas Tailan di final FIFA ASEAN Cup 2026.


Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

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