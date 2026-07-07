Timnas Mulai Gelar TC di Bali, 20 Pemain Hadir, Termasuk Tim Geypens

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia sudah memulai persiapan awal sebelum tampil pada ajang ASEAN Championship 2026.

Skuad Garuda berlatih di bawah arahan langsung John Herdman di Bali mulai Senin (6/7) hingga Minggu (26/7) mendatang.

Terlihat 20 pemain sudah bergabung di pemusatan latihan yang digelar di Bali United Training Center, Gianyar.

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Dari nama-nama pemain yang bergabung menarik perhatian Tim Geypens.

Pemain kelahiran 21 Juni 2005 itu sudah berada di Tanah Air setelah kontraknya selesai bersama tim Eerste Divisie, FC Emmen.

Nama-nama lainnya yang sudah terlihat, seperti Shayne Pattynama, Ivar Jenner, Thom Haye, hingga Arkhan Kaka.

Rencananya pada pemusatan latihan kali ini sebanyak 50 pemain akan mengikuti seleksi untuk ASEAN Championship 2026.

Nantinya terpilih 26 pemain saja untuk memperkuat Timnas Indonesia pada ajang yang dahulu bernama Piala AFF.