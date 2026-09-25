Timnas PUBG Mobile Indonesia Bidik Medali Emas di Asian Games 2026

jpnn.com, AICHI-NAGOYA - Tim Nasional (Timnas) PUBG MOBILE Indonesia kembali membawa nama Merah Putih di ajang Asian Games 2026 Aichi-Nagoya, Jepang. Indonesia akan bersaing dengan sebelas negara lainnya dalam perebutan medali cabang PUBG MOBILE yang berlangsung pada 28–29 September 2026.

Indonesia datang dengan modal prestasi pada Asian Games sebelumnya. Pada Asian Games 2022 Hangzhou, Timnas PUBG MOBILE Indonesia menempati peringkat ke-4 dari 21 tim peserta sekaligus menjadi tim dengan peringkat tertinggi dari kawasan Asia Tenggara pada cabang tersebut.

Prestasi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Indonesia di kompetisi PUBG MOBILE tingkat regional dan internasional. Indonesia sebelumnya berhasil meraih medali emas pada SEA Games 2021 Vietnam dan SEA Games 2023 Kamboja.

Selain itu, pemain dan tim Indonesia juga pernah meraih sejumlah gelar, di antaranya PUBG MOBILE Club Open 2019, PUBG Mobile World League 2020 East, PUBG MOBILE Pro League Southeast Asia Season 2, serta empat kali juara PUBG MOBILE Super League Southeast Asia.

Pada Asian Games 2026, Timnas PUBG MOBILE Indonesia diperkuat lima atlet yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Kelima pemain tersebut yakni Fazriel 'Yummy' Aditya dari Bandung, Juventino 'Rosemary' Ryan Jeremy Rolos dari Manado, Micho 'Zeta' Ananda Pratama Wijaya dari Bali, Muh Fathyn Zilhaq 'Snape' Syah S dari Mamuju, serta Sharfan 'Potato' Syahman Shodiq dari Surabaya.

Kelima atlet tersebut akan membawa pengalaman dari berbagai kompetisi untuk menghadapi persaingan di Aichi-Nagoya. Salah satu penggawa Timnas Indonesia, Muh Fathyn Zilhaq Syah S atau Snape, menyebut perkembangan tim selama masa persiapan terus menunjukkan arah positif.

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Dia menyampaikan optimisme untuk melampaui target medali yang diberikan kepada cabang PUBG MOBILE.

“Kalau Menpora sendiri, targetnya untuk divisi PUBG MOBILE dapat medali perak, tetapi dari diri kami optimistis dapat emas. Insyaallah,” ujar Snape dalam siaran persnya, Jumat (25/9).