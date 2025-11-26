Timnas Putri Indonesia Bakal Melawan Nepal Sebelum Tampil di SEA Games 2025
jpnn.com, SLEMAN - Timnas putri Indonesia akan menjalani persiapan akhir jelang tampil di SEA Games 2025 dengan menghadapi laga uji coba melawan Nepal.
Pelatih Timnas putri Indonesia, Akira Higashiyama mengungkapkan anak asuhannya siap tempur menghadapi tim peringkat ke-89 ranking FIFA tersebut.
Tercatat Zahra Muzdalifah dan kolega telah menjalani pemusatan latihan selama dua bulan di Yogyakarta.
Dengan persiapan tersebut diharapkan bisa membuat skuad Garuda Pertiwi mempersiapkan dengan matang menghadapi ajang akbar antarnegara ASEAN tersebut.
“Kami hampir dua bulan kami mempersiapkan training camp untuk pertandingan besok melawan Nepal, juga untuk laga berikutnya menghadapi Taiwan," ujar dia.
“Kami sangat antusias untuk bermain. Tentu saja, kami harus menang. Kami sudah siap menghadapi mereka,” sambung manajer asal Jepang itu.
Timnas putri Indonesia dijadwalkan tampil dengan kekuatan penuh termasuk beberapa pemain diaspora.
Tercatat Tercatat Iris de Rouw (St. John's University), Felicia de Zeuw (ADO Den Haag), Claudia Scheunemann (FC Utrecht), Isa Warps (VFR Weyerbyen), hingga Estella Loupatty bakal tampil lawan Nepal.
Timnas putri Indonesia siap tempur lawan Nepal, Rabu (26/11) mulai pukul 19.30 malam WIB
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Putri Indonesia vs Nepal: Akira Higashiyama Punya Rencana
- Panggil Pemain Diaspora, Garuda Pertiwi PD Menatap Laga Melawan Nepal
- Begini Kondisi dan Persiapan Timnas Basket Putra Indonesia Menjelang SEA Games 2025
- Timnas Putri Indonesia Panaskan Mesin, Nepal & Taiwan Jadi Ujian Menuju SEA Games 2025
- Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games 2025, Target Raih 80 Emas
- Ivar Jenner Melihat Sinyal Besar di Timnas U-23 Indonesia