Timnas Putri Indonesia Panaskan Mesin, Nepal & Taiwan Jadi Ujian Menuju SEA Games 2025
jpnn.com - Timnas Putri Indonesia dijadwalkan melakoni laga uji coba melawan Nepal dan Taiwan sebagai persiapan menuju SEA Games 2025.
Pada kesempatan ini, pelatih Akira Higashiyama memanggil 36 pemain untuk mengikuti seleksi.
Nama-nama seperti Reva Octaviani, Vivi Oktavia, dan Sheva Imut diharapkan menjadi tumpuan berkat pengalaman mereka.
Sementara itu, pemain muda seperti Claudia Alexandra Scheunemann, Nafeeza Ayasha Nori, dan Katarina Stalin menambah energi baru dalam skuad.
Pada ajang SEA Games 2025, Srikandi Merah Putih tergabung di Grup A bersama Thailand, Kamboja, dan Singapura.
Zahra Muzdalifah dan kolega diharapkan minimal mampu membawa pulang medali perunggu dari ajang multievent antarnegara Asia Tenggara tersebut.
Menarik ditunggu persiapan yang dilakukan Timnas putri Indonesia menghadapi SEA Games 2025.
Srikandi Merah Putih akan melakoni dua kali uji coba menghadapi Nepal (26/11) serta Taiwan (29/11).
Timnas putri Indonesia dijadwalkan akan melakoni laga uji coba melawan Nepal dan Taiwan jelang tampil di SEA Games 2025
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Indonesia Kirim 996 Atlet ke SEA Games 2025, Target Raih 80 Emas
- Ivar Jenner Melihat Sinyal Besar di Timnas U-23 Indonesia
- Rafael Struick Buka Keran Gol untuk Timnas U-23 Indonesia, tapi Hal Ini Justru Lebih Penting
- Indra Sjafri Blak-blakan Mengaku Butuh Pemain Ini, Berharap PSSI Merayu Klub
- Indra Sjafri Mantapkan Peran Ivar Jenner di Timnas U-23 Indonesia
- SEA Games 2025: Indra Sjafri Tinggal Pilih 5 Nama Terakhir untuk Timnas U-23 Indonesia