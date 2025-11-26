menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas Putri Indonesia vs Nepal: Akira Higashiyama Punya Rencana

Timnas Putri Indonesia vs Nepal: Akira Higashiyama Punya Rencana

Timnas Putri Indonesia vs Nepal: Akira Higashiyama Punya Rencana
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas putri Indonesia. Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas putri Indonesia memasuki pekan penting dalam rangkaian persiapan menuju SEA Games 2025.

Skuad Garuda Pertiwi dijadwalkan menghadapi Nepal pada laga uji coba di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (26/11/2025).

Pelatih Timnas putri Indonesia Akira Higashiyama menegaskan bahwa fokus utama bukan pada lawan, melainkan pada bagaimana timnya mampu menampilkan permainan terbaik.

Baca Juga:

"Yang paling penting ialah apa yang bisa kami lakukan. Kami harus menunjukkan performa maksimal besok (hari ini, red)," ucap juru taktik asal Jepang itu.

Kehadiran Pemain Diaspora Angkat Moral Tim

Rasa percaya diri para pemain meningkat seiring kedatangan sejumlah pemain diaspora.

Iris de Rouw (St. John’s University), Felicia de Zeuw (ADO Den Haag), Claudia Scheunemann (FC Utrecht), Isa Warps (VFR Weyerbyen), dan Estella Loupatty ikut bergabung dalam pemusatan latihan di Yogyakarta.

Baca Juga:

Kehadiran mereka menambah warna dalam komposisi tim yang sebelumnya sudah diisi pemain-pemain berpengalaman seperti Zahra Muzdalifah, Vivi Oktavia, hingga Shafira Ika.

Kombinasi pemain lokal dan diaspora menjadi salah satu modal penting menghadapi partai uji coba ini.

Timnas putri Indonesia memasuki pekan penting dalam rangkaian persiapan menuju SEA Games 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI