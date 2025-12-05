menu
Timnas Putri Kalah Telak dari Thailand, Akira Bicara Jujur soal Nasib Garuda Pertiwi

Pemain Timnas Putri Indonesia, Felicia de Zeeuw saat berlaga melawan Thailand dalam SEA Games 2025 di Stadion Chonburi, Kamis (4/12). Foto: Facebook/ThaiWomansFootball

jpnn.com - Timnas Putri Indonesia harus membuka kiprah mereka di Grup A SEA Games 2025 dengan hasil pahit.

Berlaga di Stadion Chonburi, Kamis (4/12/2025), Garuda Pertiwi menelan kekalahan telak 0-8 dari tuan rumah Thailand.

Akira Higashiyama Akui Kualitas Thailand

Pelatih Timnas Putri Indonesia Akira Higashiyama tak menampik bahwa timnya sudah berjuang keras di lapangan.

Namun, menurutnya, kekuatan Thailand memang berada di level yang berbeda.

"Thailand merupakan tim yang sangat tangguh. Para pemain sudah berusaha maksimal, tetapi hasilnya seperti ini. Kami harus menerima kenyataan tersebut," ucap juru taktik asal Jepang itu.

Walau mengalami kekalahan dengan skor mencolok, peluang Indonesia untuk melaju ke babak berikutnya masih belum sepenuhnya tertutup.

Nasib Garuda Pertiwi akan ditentukan pada pertandingan kedua menghadapi Singapura yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (7/12/2025).

Timnas Putri Indonesia Masih Punya Peluang

Menghadapi laga krusial tersebut, Akira menegaskan bahwa timnya akan tetap menjaga fokus.

