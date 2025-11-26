Timnas Putri Indonesia Putus Rekor Tanpa Kemenangan, Nepal Jadi Korban
jpnn.com - Timnas putri Indonesia meraih kemenangan pada laga uji coba melawan Nepal.
Berlaga di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Rabu (26/11/2025), skuad asuhan Akira Higashiyama menang dengan skor 2-1.
Pada laga ini, gawang Alleana Ayu Arumy sempat kebobolan lebih dahulu lewat gol bunuh diri Vivi Oktavia pada menit ke-20.
Garuda Pertiwi bangkit di babak kedua dan membalikkan keadaan melalui gol Gea Yumanda (58’) dan Aulia Al Mabruroh (67’).
Kemenangan ini menjadi sinyal positif bagi Timnas putri Indonesia, yang terakhir meraih kemenangan pada Juni lalu ketika mengalahkan Kirgistan 1-0 pada Kualifikasi Piala Asia 2026.
Diharapkan hasil ini memotivasi para pemain yang akan kembali berlaga pada Sabtu (29/11) di Stadion Maguwoharjo melawan Taiwan.
Laga ini menjadi bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025
Zahra Muzdalifah dan kolega diharapkan mampu membawa pulang medali pada ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tersebut.
Timnas putri Indonesia meraih kemenangan di laga uji coba melawan Nepal, Rabu (26/11)
