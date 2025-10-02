Timnas Sambo Indonesia Siap Tampil, Reivan dan Saqyah Incar Medali

jpnn.com, CIAWI - Timnas Sambo Remaja dan Junior Indonesia sudah tiba di lokasi pertandingan JSI Resort Convention Hall Megamendung, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/10/2025).

Pasukan Garuda Muda yang dimanajeri Nurfirmanwansyah tiba bersama ratusan atlet dan ofisial dari berbagai negara yang akan tampil pada Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior atau World Youth and Junior Sambo Championship 2025 yang akan berlangsung 3-5 Oktober 2025.

Pelatih Timnas Sambo Indonesia, Yusmin Johan dan Desi Syafitri mengatakan pasukannya sudah sudah siap menghadapi pertandingan. Keduanya tidak berani memasang target di event dunia yang melibatkan 400 atlet dari 34 negara tersebut.

“Kami hanya meminta anak-anak tampil maksimal. Mereka kan kebanyakan baru pertama kali tampil di ajang internasinal. Jadi, mereka harus bisa memetik pengalaman berharga dari kejuaraan dunia ini,” kata Yusmin Johan di JSI Resort Megamendung, Jawa Barat, Kamis (2/10/2025).

Keinginan meraih prestasi atlet sambo putri Indonesia, Saqyah Helvi Palufi yang tampil di nomor Sport 50 kg putri.

Bagi, Saqya ini merupakan penampilan keduanya. Sebelumnya, dia meraih medali perunggu pada Kejuaraan Dunia Sambo Remaja dan Junior di Kazkahstan 2024.

“Mudah-mudahan saya bisa meraih medali,” kata pelajar SMAN 4 Karawang ini.

Hal yang sama juga dilontarkan Muhammad Reivan Radithya di nomor Sport 64 kg putra. Sama halnya Saqya, Reivan, panggilan karibnya juga tampil untuk yang kedua kalinya pada kejuaraan dunia.