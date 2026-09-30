Timnas Spanyol Bikin Sejarah, Hancurkan Rekor Italia

jpnn.com - Timnas Spanyol mencatat pencapaian bersejarah. La Roja memastikan rekor tersebut seusai menundukkan Kroasia dengan skor 4-1 dalam lanjutan UEFA Nations League, Rabu (30/9/2026).

Hasil itu memperpanjang catatan tidak terkalahkan Spanyol menjadi 40 pertandingan.

Spanyol melewati catatan Italia yang sebelumnya bertahan dengan 37 laga tanpa kekalahan.

Rekor Italia Akhirnya Terlewati

Tim Matador kini menjadi pemegang rekor baru setelah melewati rangkaian pertandingan tanpa kekalahan yang dimulai sejak 2024.

Kekalahan terakhir La Roja terjadi ketika mereka takluk 0-1 dari Kolombia dalam laga uji coba pada Maret 2024. Sejak saat itu, Spanyol terus menjaga konsistensinya di berbagai pertandingan.

Catatan tersebut juga tidak terlepas dari perjalanan Spanyol di bawah asuhan Luis de la Fuente.

De la Fuente Jadi Bagian Penting

Pelatih berusia 65 tahun itu membawa La Roja meraih gelar Euro 2024 dan Piala Dunia 2026. Rentetan hasil positif bersama De la Fuente kemudian terus berlanjut hingga menciptakan rekor 40 laga tanpa kalah.

Spanyol sebenarnya sempat menelan kekalahan melalui adu penalti dari Portugal pada final Nations League 2024/25.