Timnas U-17 Indonesia Bikin Filipina Tak Berkutik, Garuda Muda Pesta 3 Gol!

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia mengawali perjuangan di Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 dengan hasil meyakinkan.

Filipina menjadi korban pertama keganasan Garuda Muda setelah takluk tiga gol tanpa balas pada laga Grup A di Thuwunna Stadium, Yangon, Myanmar, Rabu (11/11/2026).

Nama Dhamar Tri Kusuma menjadi sorotan setelah mencetak dua gol sekaligus membawa Indonesia unggul 2-0 pada babak pertama.

Skuad asuhan David Nascimento langsung mengambil kendali permainan sejak menit awal. Tekanan tinggi yang diterapkan Indonesia membuat Filipina kesulitan mengembangkan permainan.

Gol pembuka akhirnya tercipta pada menit ke-37. Berawal dari kerja sama apik Dolvi Solossa dan Haikal Kamil, Dhamar berhasil menyelesaikan peluang melalui sontekan terarah untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Indonesia kembali membobol gawang Filipina menjelang turun minum. Kali ini, Dhamar mencetak gol keduanya setelah memanfaatkan umpan Chico Jercho dari sisi kiri. Indonesia pun menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0.

Memasuki babak kedua, dominasi Indonesia tidak mengendur. Sejumlah peluang berhasil diciptakan, termasuk kesempatan Dolvi Solossa dan Dhamar yang nyaris menambah keunggulan.

Filipina sempat mencoba memberikan perlawanan melalui situasi bola mati. Namun, pertahanan Garuda Muda masih terlalu tangguh untuk ditembus.