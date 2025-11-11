Timnas U-17 Indonesia Cetak Sejarah, Nova Arianto Bicara Soal Masa Depan

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menutup fase grup Piala Dunia U-17 2025 dengan kemenangan bersejarah atas Honduras.

Bertanding di Aspire Zone, Al Rayyan, Qatar, Senin (10/11/2025), Garuda Muda menang dengan skor tipis 2-1.

Namun, di balik euforia tiga poin bersejarah itu, Pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto memilih bersikap tenang dan menyerahkan masa depannya kepada PSSI.

Mantan bek Timnas Indonesia itu menegaskan bahwa dirinya siap menjalani evaluasi, dan sepenuhnya menyerahkan keputusan kepada federasi.

"Kalau ke depan saya belum tahu ya, karena setelah ini pastinya akan ada evaluasi dari PSSI terhadap apa yang kami lakukan selama Piala Dunia."

"Selanjutnya, saya serahkan semuanya kepada PSSI. Kita lihat nanti bagaimana hasilnya," ucap Nova.

Hasil melawan Honduras menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meraih kemenangan di ajang Piala Dunia U-17.

Nova Arianto kini menunggu keputusan PSSI terkait langkah selanjutnya, sembari menanti hasil dari grup lain yang akan menentukan nasib Timnas U-17 Indonesia di Piala Dunia U-17 2025.(pssi/mcr15/jpnn)