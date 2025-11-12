Timnas U-17 Indonesia Gugur di Fase Grup Piala Dunia, Nova Arianto Beri Pesan Emosional
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia resmi menyudahi perjalanannya di Piala Dunia U-17 2025.
Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya bahwa setiap pengorbanan dan kerja keras selama turnamen ini adalah modal berharga.
"Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain, manajer, dan staff yang telah bekerja keras sejak tim ini dibentuk pada awal 2024 hingga kini," tulis Nova melalui media sosialnya di instagram.
"Banyak pengorbanan telah dilakukan, dan ini semua membawa kita sampai di titik akhir di Piala Dunia U-17," tambahnya.
Garuda Muda gagal melangkah ke babak 32 besar setelah hanya menempati peringkat ketiga Grup H dengan tiga poin, hasil sekali menang dan dua kali kalah.
Selain itu, Indonesia hanya menempati posisi ke-10 dalam klasemen peringkat tiga terbaik.
Nova berharap para pemain tidak larut dalam kekecewaan. Dia menegaskan pengalaman di Piala Dunia ini bisa menjadi pondasi untuk karier mereka ke depan.
"Jangan pernah berhenti sampai di sini, boys. Perjalanan kalian masih panjang. Ambil semua pengalaman dari turnamen ini karena kalian pasti akan naik kelas," tambahnya.
Timnas U-17 Indonesia resmi menyudahi perjalanannya di Piala Dunia U-17 2025. Nova Arianto beri pesan emosional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tersingkir! Ini Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Peringkat Tiga Terbaik Piala Dunia U-17
- Statistik Tak Berbohong, Nova Arianto Tinggalkan Jejak Penting di Timnas U-17 Indonesia
- Nova Arianto Temukan Harapan Baru di Bawah Mistar Timnas U-17 Indonesia
- Timnas U-17 Indonesia Cetak Sejarah, Nova Arianto Bicara Soal Masa Depan
- Masih Ada Peluang Timnas U-17 Indonesia Masuk 32 Besar Piala Dunia U-17 2025
- Skenario Rumit Timnas U-17 Indonesia untuk Lolos ke Babak 32 Besar Piala Dunia