Timnas U-17 Indonesia Gugur di Fase Grup Piala Dunia, Nova Arianto Beri Pesan Emosional

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia resmi menyudahi perjalanannya di Piala Dunia U-17 2025.

Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto mengingatkan anak asuhnya bahwa setiap pengorbanan dan kerja keras selama turnamen ini adalah modal berharga.

"Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain, manajer, dan staff yang telah bekerja keras sejak tim ini dibentuk pada awal 2024 hingga kini," tulis Nova melalui media sosialnya di instagram.

"Banyak pengorbanan telah dilakukan, dan ini semua membawa kita sampai di titik akhir di Piala Dunia U-17," tambahnya.

Garuda Muda gagal melangkah ke babak 32 besar setelah hanya menempati peringkat ketiga Grup H dengan tiga poin, hasil sekali menang dan dua kali kalah.

Selain itu, Indonesia hanya menempati posisi ke-10 dalam klasemen peringkat tiga terbaik.

Nova berharap para pemain tidak larut dalam kekecewaan. Dia menegaskan pengalaman di Piala Dunia ini bisa menjadi pondasi untuk karier mereka ke depan.

"Jangan pernah berhenti sampai di sini, boys. Perjalanan kalian masih panjang. Ambil semua pengalaman dari turnamen ini karena kalian pasti akan naik kelas," tambahnya.