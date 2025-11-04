menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas U-17 Indonesia Hadapi Piala Dunia Tanpa Gemerlap

Timnas U-17 Indonesia Hadapi Piala Dunia Tanpa Gemerlap

Timnas U-17 Indonesia Hadapi Piala Dunia Tanpa Gemerlap
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas U-17 Indonesia. Foto: X/@erickthohir

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan di Piala Dunia U-17 2025 yang digelar di Doha, Qatar.

Edisi kali ini dikemas dengan nuansa festival sepak bola, di mana sebagian besar pertandingan dimainkan di lapangan latihan, bukan stadion besar.

Tanpa Gemerlap Stadion Megah

Praktis, hanya partai final yang akan dimainkan di Stadion Internasional Khalifa.

Baca Juga:

Namun, Manajer Timnas U-17 Ahmed Zaki Iskandar memastikan bahwa kondisi tersebut bukan masalah besar bagi Garuda Muda.

"Kami kan sempat melakukan pemusatan latihan di Bali, kemudian kemarin di Dubai. Ini konsepnya semua seperti ini, seperti lapangan di Aspire.

Bertanding di Lapangan Latihan Aspire Academy

Indonesia mendapat jadwal bertanding di lapangan 7, yang memiliki kapasitas sekitar 2.000 penonton.

Baca Juga:

Skuad Garuda Muda akan mengawali perjuangannya menghadapi Zambia pada 4 November dan Brasil (7 November).

Adapun pertandingan terakhir melawan Honduras (10 November) akan berlangsung di lapangan 2, yang berkapasitas lebih kecil.

Timnas U-17 Indonesia tengah bersiap menghadapi tantangan di Piala Dunia U-17 2025 yang digelar di Doha, Qatar.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI