Timnas U-17 Indonesia Masuk Grup A, Ini Jadwal dan 4 Lawan di Kualifikasi Piala Asia 2027

jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia menghadapi ujian penting di Myanmar. Bukan sekadar mengejar kemenangan, skuad Garuda Muda dituntut tampil konsisten dalam empat pertandingan demi mengamankan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027.

Anak asuh David Nascimento tergabung di Grup A Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 bersama Filipina, Kamboja, Afghanistan, dan tuan rumah Myanmar. Hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final.

Garuda Muda akan mengawali perjuangannya pada 11 November 2026 dengan menghadapi Filipina. Pertandingan pembuka tersebut menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk meraih hasil positif.

Tiga hari kemudian, Indonesia akan menghadapi Kamboja pada 14 November. Selanjutnya, Garuda Muda dijadwalkan bertemu Afghanistan pada 17 November sebelum menutup perjalanan di Grup A dengan menghadapi Myanmar pada 20 November 2026.

Seluruh pertandingan Grup A akan berlangsung di Myanmar. Dua stadion disiapkan sebagai arena pertandingan, yakni Stadion Thuwunna di Yangon dan Stadion Starcity Sports Club di Thanlyin.

Menghadapi persaingan tersebut, Indonesia telah menjalani persiapan sejak Agustus 2026. David Nascimento membawa Garuda Muda mengikuti pemusatan latihan dan sejumlah pertandingan uji coba melawan Uzbekistan, Bahrain, dan Malaysia.

Rangkaian persiapan itu diharapkan menjadi bekal bagi Indonesia untuk menghadapi persaingan sesungguhnya. Apalagi, target yang dibebankan bukan sekadar tampil kompetitif, melainkan merebut posisi puncak Grup A.

Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 berlangsung pada 8 hingga 20 November 2026. Sebanyak 40 negara dibagi ke dalam delapan grup untuk memperebutkan tiket ke putaran final. (dkk/jpnn)