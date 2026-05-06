Timnas U-17 Indonesia Menang atas China, Hanya Kalah Selisih Gol dari Jepang

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-17 Indonesia menang 1-0 atas China pada pertandingan Grup B Piala Asia U17 2026 di King Abdullah Sport City Pitch A, Arab Saudi, Selasa.

Gol tunggal Timnas U-17 Indonesia diciptakan Keanu Sanjaya pada menit-menit akhir.

Dengan hasil itu, Indonesia membuka Grup B Piala Asia U-17 2026 dengan tiga poin berharga.

Pada babak pertama, China beberapa kali berhasil menusuk pertahanan Indonesia. Namun, selalu kandas.

Tim pertahanan Indonesia pimpinan Mathew Baker tampil solid dengan beberapa kali melakukan blok, di samping oleh penampilan cemerlang kiper Mike Rajasa.

Penampilan apik Garuda Muda membuat China tak memiliki peluang yang benar-benar berbahaya.

Timnas U-17 Indonesia kesulitan pada 30 menit pertama dan baru menemukan bentuk permainannya pada 15 menit terakhir.

Indonesia makin percaya diri. Pada menit ke-43, Indonesia mendapatkan peluang berbahaya dari aksi Chico Jericho.