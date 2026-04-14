Timnas U-17 Indonesia Menang Tebal, Ada Candaan Sebelum Gol Salto Dava Yunna

jpnn.com - GRESIK – Timnas U-17 Indonesia menang telak atas Timor Leste dengan skor 4-0 pada laga babak penyisihan Grup A Piala AFF U-17 2026 di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik, Jawa Timur, Senin (13/4) malam.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto menilai gol salto yang dicetak Dava Yunna Adi ke gawang Timor Leste menjadi bukti kualitas individu pemain.

“Dava adalah salah satu pemain yang punya kemampuan individu yang bagus dan tentunya sangat membanggakan,” kata Kurniawan saat konferensi pers seusai pertandingan.

Dia menjelaskan, gol tersebut menjadi momen spesial karena Dava memiliki kedekatan dengan Surabaya sebagai pemain muda Persebaya.

Menurut dia, kontribusi tersebut tidak hanya berdampak bagi tim, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi publik tuan rumah.

“Surabaya adalah rumah dia juga, jadi ini hadiah untuk Surabaya,” ucapnya.

Sementara itu, pemain Timnas Indonesia U-17 Dava Yunna mengaku gol salto tersebut terjadi secara spontan dan di luar dugaan, meski sebelumnya sempat mendapat candaan dari rekan setim.

“Iya, tadi sebelum berangkat teman-teman sempat bilang nanti golin salto, terus bisa kejadian,” kata Dava.