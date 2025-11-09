Timnas U-17 Indonesia Tantang Honduras demi Harga Diri
jpnn.com - Timnas U-17 Indonesia akan menghadapi ujian terakhir di fase grup Piala Dunia U-17 2025 dengan menghadapi Honduras.
Laga terakhir Grup H itu berlangsung pada Senin (10/11/2025) di Lapangan 2 Aspire Zona, Qatar.
Garuda Muda saat ini belum meraih satu pun poin setelah menelan dua kekalahan, masing-masing dari Zambia (1-3) dan Brasil (0-4).
Fokus Tiga Poin
Namun, Indonesia masih memiliki peluang melaju ke fase gugur melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
Pelatih Timnas U-17 Nova Arianto menegaskan bahwa timnya akan fokus pada pertandingan tanpa memikirkan hitung-hitungan peluang lolos.
"Jujur saya sampaikan ke pemain, satu game itu memang harus kami perjuangkan, terlepas nanti kami menang, lolos atau tidak, tetapi saya tidak peduli itu."
"Saya ingin kami mendapat tiga poin," ucap legenda Persib Bandung itu.
Kelemahan Mendasar Timnas U-17
Nova juga menyoroti kelemahan mendasar para pemainnya yang kerap melakukan kesalahan tidak perlu.
