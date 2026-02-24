menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas U-17 Seleksi 42 Pemain, Dipimpin Langsung Pelatih Kurniawan

Timnas U-17 Seleksi 42 Pemain, Dipimpin Langsung Pelatih Kurniawan

Timnas U-17 Seleksi 42 Pemain, Dipimpin Langsung Pelatih Kurniawan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto. (ANTARA/Zaro Ezza Syachniar)

jpnn.com, JAKARTA - Timnas Indonesia U-17 mulai melakukan seleksi 42 pemain.

Digelar di Yogyakarta International School Soccer Field, Yogyakarta, pada 23-28 Februari 2026, seleksi dipimpin langsung pelatih Kurniawan Dwi Yulianto.

Dalam keterangan PSSI pada Selasa, seleksi ini menjadi bagian persiapan  Piala AFF U-17 pada 11-23 April, serta Piala Asia U-17 2025 pada 30 April-17 Mei nanti di Arab Saudi.

Baca Juga:

Pemanggilan ini menjadi momentum baru, untuk pertama kali Kurniawan memimpin langsung timnas U-17, yang sebelumnya ditangani Nova Arianto.

Sebelum meninggalkan tim, Nova sempat membantu proses transisi kepada pelatih baru saat kalah dua kali melawan China dalam laga uji coba pada 8 dan 11 Februari lalu.

Kurniawan adalah salah satu mantan penyerang timnas Indonesia yang Garuda pada periode 1995-2005.

Baca Juga:

Dia pernah menjadi asisten Indra Sjafri dalam timnas Indonesia U-23, termasuk bagian dari tim yang meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja.

Mengenai komposisi pemain yang mengikuti seleksi, pemanggilan 42 pemain ini merupakan sebaran hasil pembinaan usia muda di Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Kurniawan Dwi Yulianto memimpin langsung seleksi 42 pemain.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI