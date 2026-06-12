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Timnas U-19 Gagal Masuk Final, Nova Arianto Ungkap Kesalahan Fatal Lawan Australia

Timnas U-19 Gagal Masuk Final, Nova Arianto Ungkap Kesalahan Fatal Lawan Australia
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Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, DELI SERDANG - Harapan Timnas Indonesia U-19 melangkah ke final Piala AFF U-19 2026 harus kandas secara dramatis seusai ditumbangkan Australia U-19 dengan skor tipis 0-1.

Setelah laga, pelatih Nova Arianto mengungkap faktor utama yang membuat Garuda Muda gagal mengamankan tiket partai puncak.

Bermain di Stadion Utama Sumatra Utara, Deli Serdang, Kamis (11/6/2026) WIB, Indonesia sebenarnya tampil dominan dan mampu mengontrol jalannya pertandingan.

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Namun, satu momen krusial di pengujung laga menjadi petaka yang mengubah segalanya. Gol penentu kemenangan Australia lahir pada menit ke-89 lewat Marcus Edward Neil.

Sempat dianulir karena dianggap offside, keputusan tersebut berubah setelah wasit asal Uzbekistan, Bainazarov Alimardon, mendapat rekomendasi dari VAR.

Gol pun disahkan dan Indonesia dipaksa menelan kekalahan menyakitkan.

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Nova Arianto menilai timnya dihukum akibat kehilangan konsentrasi pada saat yang paling menentukan.

"Di level internasional seperti ini, kita tidak bisa kehilangan fokus sedikit saja. Ketika fokus hilang sesaat, lawan langsung menghukum kita," ungkap Nova Arianto seusai pertandingan.

Timnas Indonesia U-19 gagal lolos ke final. Piala AFF 2026 usai kalah dari Australia di babak semifinal. Pelatih Nova Arianto menyebut timnya kehilangan fokus.

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