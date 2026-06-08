Timnas U-19 Menang pada Laga Tensi Tinggi, Ada Hal yang Membuat Nova Arianto Bangga

jpnn.com - JAKARTA - Pelatih Timnas U-19 Indonesia Nova Arianto mengaku puas melihat perkembangan permainan anak asuhnya setelah sukses menumbangkan Vietnam dan memastikan langkah Garuda Muda ke semifinal Piala AFF U-19 2026.

Kemenangan dramatis 2-1 atas Vietnam di Stadion Utama Sumatra Utara pada Minggu (7/6) malam menjadi bukti nyata peningkatan performa Timnas U-19 Indonesia dari laga ke laga.

Nova menilai timnya tampil makin matang, baik secara permainan maupun mental saat menghadapi rival yang selalu menghadirkan pertandingan tensi tinggi.

"Saya senang karena pemain menunjukkan progres yang sangat baik dari pertandingan pertama, kedua, hingga ketiga. Hari ini (Minggu malam) mereka bisa memperlihatkan perkembangan yang positif," ujar Nova seusai pertandingan.

Menurut Nova, duel melawan Vietnam selalu memiliki atmosfer berbeda dibanding pertandingan lainnya.

Namun, kali ini para pemain mampu mengendalikan emosi dan tetap fokus menjalankan instruksi sepanjang laga.

"Saat menghadapi Vietnam, atmosfer dan emosinya pasti berbeda, tetapi pemain bisa mengatasi situasi itu dan tampil maksimal di lapangan," katanya.

Hasil tersebut membuat Indonesia menyapu bersih fase grup dengan raihan sembilan poin dari tiga pertandingan.