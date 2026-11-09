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Timnas U-20 Hadapi Yordania & Amerika Serikat, Erick Thohir Beri Pesan Khusus

Timnas U-20 Hadapi Yordania & Amerika Serikat, Erick Thohir Beri Pesan Khusus
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Ketum PSSI Erick Thohir. Foto: Muhammad Naufal/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum PSSI Erick Thohir menaruh perhatian serius terhadap persiapan Timnas Indonesia U-20 menuju Piala Asia U-20 2027.

Dia menitipkan pesan penting kepada para pemain yang akan menjalani rangkaian pemusatan latihan di Turki.

Timnas U-20 Indonesia akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Selama di sana, Garuda Muda akan menantang Yordania pada 11 November 2026 dan Amerika Serikat pada 16 November 2026 sebagai lawan uji coba. 

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Erick ingin kesempatan menghadapi dua negara dengan karakter sepak bola berbeda benar-benar dimanfaatkan oleh timnas.

Baginya, agenda internasional tersebut harus menjadi momentum bagi para pemain untuk meningkatkan kemampuan sekaligus membangun mental menghadapi persaingan yang lebih tinggi.

"Timnas U-20 akan menjalani dua pertandingan uji coba melawan Yordania (11 November) dan Amerika Serikat (16 November) untuk mematangkan persiapan tampil di Piala Asia U-20," tutur Erick.

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"Berikan yang terbaik di setiap kesempatan untuk tampil maksimal di panggung Asia," kata Erick Thohir.

Sebelumnya, pelatih Nova Arianto ingin menjadikan pemusatan latihan di Turki sebagai tempat untuk membongkar kekurangan sekaligus menemukan komposisi pemain paling ideal.

Timnas Indonesia U-20 akan menjalani TC di Turki dengan uji coba melawan Yordania dan Amerika Serikat. Ketum PSSI Erick Thohir memberikan pesan penting.

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