Timnas U-20 Indonesia Berburu Tiket Piala Asia, Nova Arianto Waspadai Australia

jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia akan menjalani laga penentuan menghadapi Australia pada Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Saat ini, I Putu Panji dan kolega berada di atas angin setelah meraih kemenangan 3-0 atas Laos.

Hasil tersebut membuat Garuda Muda untuk sementara mengambil alih puncak klasemen Grup H dengan koleksi empat poin.

Indonesia unggul dalam selisih gol dengan +3, sedangkan Australia memiliki +2 dan Malaysia 0.

Pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengaku tetap mewaspadai kekuatan Australia pada pertandingan terakhir.

Juru taktik kelahiran 4 November 1979 itu menilai Australia memiliki pemain-pemain berkualitas. Tidak hanya secara individu, kekuatan tim secara keseluruhan juga patut diperhitungkan.

Karena itu, Nova meminta anak asuhnya tetap fokus dan tidak memberikan celah kepada Australia.

Kelengahan sedikit saja bisa membuat lawan mendapatkan peluang dan mengancam ambisi Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Asia U-20.