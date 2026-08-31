Timnas U-20 Indonesia Hadapi Malaysia, Nova Arianto Ingatkan Garuda Muda Soal Ini

jpnn.com - Timnas U-20 Indonesia mendapat pesan penting dari pelatih Nova Arianto menjelang perjuangan di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027.

Nova ingin anak asuhnya tampil lepas demi memburu tiket ke putaran final.

Skuad Garuda Muda akan mengawali kiprahnya di Grup H dengan menghadapi Malaysia U-20 di Lao National Stadium KM16, Senin (31/8/2026) pukul 16.00 WIB.

Nova memastikan persiapan tim berjalan sesuai rencana. Setelah menjalani latihan dan pemulihan, kondisi seluruh pemain disebut sudah siap menghadapi pertandingan pertama.

"Secara persiapan tim, semuanya bisa berjalan dengan baik dan harapannya kita bisa tampil maksimal di pertandingan pertama," kata Nova dikutip dari situs PSSI.

Sejumlah pemain sempat mengalami masalah kebugaran pada awal pemusatan latihan. Namun, kondisi tersebut berangsur membaik setelah para pemain mendapat waktu pemulihan yang cukup.

"Kondisi tim memang di awal ada beberapa pemain yang mengalami masalah dengan kebugarannya. Namun, dengan berjalannya waktu dan beberapa hari setelah melakukan recovery, saat ini semua pemain dalam kondisi yang siap," ujarnya.

Malaysia menjadi ujian pertama yang tidak boleh dipandang sebelah mata. Nova meminta skuadnya tetap waspada karena seluruh kontestan Grup H berpotensi memberikan kejutan.