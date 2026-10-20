Timnas U-20 Indonesia Lulus ke Piala Asia 2027, Nova Arianto Langsung Memburu Lawan

jpnn.com - Pelatih Timnas U-20 Indonesia Nova Arianto mulai mencari lawan uji coba internasional untuk mengasah kemampuan timnya. Selain itu, Nova membuka peluang membawa anak asuhnya menjalani persiapan di luar negeri.

Agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi putaran final Piala Asia U-20 2027 di China. Nova ingin memaksimalkan kalender FIFA Matchday agar para pemain mendapat kesempatan bertanding sebelum menghadapi persaingan di level Asia.

"Kemungkinan di luar (negeri)," kata Nova Arianto.

Namun, rencana tersebut masih dalam tahap komunikasi dengan sejumlah pihak sehingga lawan dan lokasi pertandingan belum ditentukan. Nova berharap agenda itu bisa terealisasi pada November mendatang.

Nova menjelaskan bahwa persiapan Timnas U-20 tidak bisa dilakukan secara leluasa. Mayoritas pemain yang dipanggilnya saat ini memperkuat klub di kompetisi Super League dan Championship 2026/2027.

Situasi tersebut membuat tim pelatih harus cermat menentukan waktu pemusatan latihan. Pemanggilan pemain di luar kalender FIFA Matchday berpotensi berbenturan dengan jadwal kompetisi klub masing-masing.

"Ya persiapan karena sekarang tim pemain Timnas U-20 bermain di rata-rata ada di Super League dan Championship, otomatis kita akan melakukan TC di saat kalender FIFA Match Day," ujar Nova.

"Jadi kita tidak bisa memanggil mereka di luar kalender FIFA Matchday," lanjutnya.