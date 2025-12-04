Timnas U-22 Indonesia Gagal ke Semifinal SEA Games 2025, Indra Sjafri Berdiri di Garis Depan

jpnn.com - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri berdiri di garis depan untuk bertanggung jawab penuh terkait kegagalan Garuda Muda lolos ke semifinal SEA Games 2025.

Indra menegaskan bahwa seluruh aspek teknis yang membuat Indonesia kandas di fase grup berada sepenuhnya di bawah tanggung jawabnya.

Indra Sjafri Berdiri di Garis Depan, Minta Maaf

Juru taktik kelahiran Pesisir Selatan itu menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada publik.

Indra mengakui bahwa Garuda Muda tidak mampu memenuhi target meski menutup laga terakhir dengan kemenangan 3-1 atas Myanmar di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Jumat (12/12/2025).

"Kami gagal lolos fase grup (SEA Games 2025). Orang yang paling bertanggung jawab adalah saya," ucap Indra.

Gol-gol Indonesia ke gawang Myanmar lahir melalui aksi Toni Firmansyah serta brace Jens Raven.

Kemenangan atas Myanmar tak Menyelamatkan Indonesia

Namun, kemenangan itu tetap tidak cukup untuk membawa Indonesia melangkah ke semifinal.

Kesempatan Indonesia untuk melaju melalui jalur peringkat kedua terbaik juga turut kandas. Meski memiliki tiga poin seperti Malaysia, Garuda Muda kalah dalam urusan agresivitas gol.