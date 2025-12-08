Timnas U-22 Indonesia vs Filipina: Indra Sjafri Sudah Mengintai
jpnn.com - Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri menyebut sudah membaca gambaran lengkap mengenai permain Filipina.
Indonesia dan Filipina akan saling bentrok dalam lanjutan Grup C SEA Games 2025 di Stadion 700th Anniversary, Chiang Mai, Thailand, Senin (8/12/2025).
Indra menyebut, sebagian besar pemain yang dibawa ke pesta olaharaga antarnegara Asia Tenggara itu pernah menghadapi Filipina pada Piala AFF U-23 2025 di Jakarta, Juli lalu.
Saat itu, Indonesia yang masih ditangani Gerald Vanenburg menang dengan skor tipis 1-0.
Pengalaman Berharga dari Pertemuan Sebelumnya
Indra menilai pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membaca pola permainan Filipina.
"Cukup beruntung punya pemain yang sudah menghadapi Filipina di Piala AFF U-23 kemarin," ucap mantan pelatih Bali United itu.
Indra memastikan bahwa berbagai kekurangan yang terlihat pada pertemuan sebelumnya sudah dievaluasi.
Semua pembenahan diuji dalam laga uji coba selama pemusatan latihan, termasuk menghadapi India dan Mali.
Pelatih Timnas U-22 Indonesia Indra Sjafri menyebut sudah membaca gambaran lengkap mengenai permain Filipina.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Akira Kirim Peringatan Tajam Seusai Timnas Putri Indonesia Libas Singapura
- Tak Ingin Pulang: Kisah Isa Warps yang Membalikkan Semangat Timnas Putri Indonesia
- Dominan Lawan Singapura, Timnas Putri Indonesia Jaga Asa Tembus Semifinal SEA Games 2025
- Timnas Putri Indonesia Buka Asa ke Semifinal, tetapi Misi Akira Belum Terpenuhi
- SEA Games 2025: Cerita Putri KW dan Jorji Antar Indonesia Libas Myanmar
- SEA Games 2025: Undian Tak Mudah, Tim Bulu Tangkis Indonesia Mulai Perang Strategi