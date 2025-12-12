menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar: Mauro Zijlstra atau Jens Raven?

Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar: Mauro Zijlstra atau Jens Raven?

Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar: Mauro Zijlstra atau Jens Raven?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemain Timnas Indonesia, Mauro Zijlstra saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Filipina di 700th Anniversary Stadium, Chiang Mai, Senin (8/12). Foto: X/@TimnasIndonesia

jpnn.com - Penampilan Mauro Zijlstra kembali menjadi topik hangat setelah tampil mengecewakan saat Timnas U-22 Indonesia menghadapi Filipina di SEA Games 2025.

Penyerang FC Volendam itu dinilai kurang memberikan ancaman berarti dan gagal memanfaatkan peluang yang datang.

Ekpektasi Besar kepada Mauro Zijlstra

Zijlstra sebenarnya bergabung ke Timnas U-22 Indonesia dengan ekspektasi besar.

Baca Juga:

Dia mulai bergabung pada November 2025, tepat sebelum Garuda Muda menjalani dua uji coba menghadapi Mali U-23.

Pada laga pertama, 15 November 2025, Zijlstra diturunkan sebagai starter, tetapi belum mampu mencetak gol.

Barulah pada uji coba kedua, pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor.

Baca Juga:

Gol tunggal ke gawang Mali U-23 tersebut sempat membuat publik percaya bahwa Zijlstra akan menjadi mesin gol Garuda Muda di SEA Games 2025.

Namun, kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai harapan.

Penampilan Mauro Zijlstra kembali menjadi topik hangat setelah tampil mengecewakan saat Timnas U-22 Indonesia menghadapi Filipina di SEA Games 2025.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI