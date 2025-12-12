Timnas U-22 Indonesia vs Myanmar: Mauro Zijlstra atau Jens Raven?

jpnn.com - Penampilan Mauro Zijlstra kembali menjadi topik hangat setelah tampil mengecewakan saat Timnas U-22 Indonesia menghadapi Filipina di SEA Games 2025.

Penyerang FC Volendam itu dinilai kurang memberikan ancaman berarti dan gagal memanfaatkan peluang yang datang.

Ekpektasi Besar kepada Mauro Zijlstra

Zijlstra sebenarnya bergabung ke Timnas U-22 Indonesia dengan ekspektasi besar.

Dia mulai bergabung pada November 2025, tepat sebelum Garuda Muda menjalani dua uji coba menghadapi Mali U-23.

Pada laga pertama, 15 November 2025, Zijlstra diturunkan sebagai starter, tetapi belum mampu mencetak gol.

Barulah pada uji coba kedua, pemain berusia 21 tahun itu mencatatkan namanya di papan skor.

Gol tunggal ke gawang Mali U-23 tersebut sempat membuat publik percaya bahwa Zijlstra akan menjadi mesin gol Garuda Muda di SEA Games 2025.

Namun, kenyataan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai harapan.