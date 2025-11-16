Timnas U-23 Asuhan Indra Sjafri 3 Laga Kalah Terus, Beda Tipis dengan Tim Gerald Vanenburg

jpnn.com - JAKARTA - Timnas U-23 Indonesia kalah telak 0-3 dari Mali pada laga uji coba di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Sabtu (15/11/2025).

Kekalahan ini membuat Garuda Muda asuhan Indra Sjafri tak pernah menang dalam tiga laga uji coba dan hanya mencetak dua gol.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri tak ingin timnya disamakan dengan tim Garuda Muda yang dulu dilatih oleh Gerald Vanenburg.

"Iya, tentu tim ini berbeda dengan tim yang kemarin itu," kata Indra pada jumpa pers setelah pertandingan di Stadion Pakansari, Sabtu.

Sebelumnya, tim asuhan Vanenburg yang juga dihuni pemain-pemain yang dipilih Indra saat ini, gagal dalam dua turnamen sebelumnya, yaitu ASEAN U-23 Championship (Piala AFF U-23) dan Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Dua tim yang diasuh Vanenburg dan Indra memiliki sedikit kemiripan, yakni sama-sama sulit mencetak gol.

Tim Indra Sjafri hanya menyarangkan dua gol dari tiga laga uji coba, tim Vanenburg gagal mencetak gol dalam empat dari delapan pertandingan.

Tim asuhan Vanenburg gagal mencetak gol untuk dua laga ASEAN U-23, yang salah satunya terjadi saat kalah 0-1 dari Vietnam pada final.