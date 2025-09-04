Timnas U-23 Dalam Masalah Besar Jika Tak Menang Lawan Makau

jpnn.com - SURABAYA - Tim Nasional U-23 Indonesia akan menghadai Makau pada pertandingan kedua babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J ketika Garuda Muda bersua Makau di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Sabtu (6/9).

Pada pertandingan pertama malam tadi melawan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Timnas U-23 Indonesia hanya mencatatkan hasil imbang 0-0.

Pelatih Timnas U-23 Indonesia Gerald Vanenburg mengatakan Garuda Muda harus memenangkan pertandingan kedua babak Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J melawan Makau.

"Kita (Timnas U-23 Indonesia) harus menang dengan Makau. Kita harus menang dengan mudah dan jika kita tidak menang dengan mudah maka kita akan memiliki masalah besar," kata Vanenburg pada jumpa pers seusai pertandingan Timnas U-23 Indonesia vs Laos.

Kemenangan melawan Makau, yang kalah 0-5 pada laga pertamanya melawan Korea Selatan, selain mendongkrak kepercayaan diri Indonesia lagi, juga membuat mereka membuka kesempatan lulus ke putaran final Piala Asia U-23 2026 yang dimainkan di Arab Saudi pada Januari tahun depan.

Setelah tuntas melawan Makau, Indonesia nantinya akan memainkan laga pamungkas menghadapi juara Piala Asia U-23 2020, Korea Selatan, pada Selasa (9/9). Sama seperti Makau, kata Vanenburg, tidak ada target lain selain tiga poin melawan Korea Selatan.

"Kita (Timnas U-23 Indonesia) harus menang lawan Korea Selatan. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang," ungkap pelatih asal Belanda itu.

Vanenburg merasa sangat kecewa karena Indonesia seakan tak bermain dalam satu kesatua tim ketima lawan Laos, sehingga laga berakhir dengan hasil imbang 0-0.