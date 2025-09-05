Timnas U-23 Indonesia Bertekad Bangkit, Makau Jadi Sasaran
jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia bertekad bangkit setelah tampil buruk di laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Pelatih Garuda Muda Gerald Vanenburg meminta anak asuhnya segera melupakan hasil imbang 0-0 kontra Laos.
Manajer kelahiran 5 Maret 1964 itu mengincar kemenangan melawan Makau demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026.
"Tidak ada cara lain selain memenangkan dua pertandingan berikutnya untuk bisa lolos."
“Kadang-kadang memang para pemain berada dalam tekanan, tetapi itu bagian dari permainan," ujar Gerald dalam laman Kita Garuda.
Indonesia dijadwalkan melawan Makau pada Sabtu (6/9/2025) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 19.30 WIB.
Kadek Arel dan kawan-kawan dituntut meraih kemenangan agar kans tampil di Arab Saudi tetap terjaga.
Saat ini, Garuda Muda menempati peringkat ketiga klasemen Grup J di bawah Korea dan Laos, yang masing-masing menghuni peringkat pertama serta kedua.
Timnas U-23 Indonesia bertekad bangkit setelah tampil buruk di laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gerald Vanenburg Pede Timnas U-23 Indonesia Pasti Bangkit, Asal Pegang Satu Kunci Ini
- 3 Fakta Menarik Setelah Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos, Jadi Alarm Serius
- Pelatih Timnas U-23 Laos Menilai Indonesia Lebih Kuat Era Shin Tae-yong
- Timnas U-23 Dalam Masalah Besar Jika Tak Menang Lawan Makau
- Komentar Erick Thohir Seusai Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos
- Dominasi Tanpa Arti Timnas U-23 Indonesia atas Laos, Kadek Arel Angkat Suara