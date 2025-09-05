menu
Timnas U-23 Indonesia Bertekad Bangkit, Makau Jadi Sasaran

Pelatih Timnas Indonesia, Gerald Vanenburg. Foto: Dokumentasi Kita Garuda

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia bertekad bangkit setelah tampil buruk di laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pelatih Garuda Muda Gerald Vanenburg meminta anak asuhnya segera melupakan hasil imbang 0-0 kontra Laos.

Manajer kelahiran 5 Maret 1964 itu mengincar kemenangan melawan Makau demi menjaga peluang lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2026.

"Tidak ada cara lain selain memenangkan dua pertandingan berikutnya untuk bisa lolos."

“Kadang-kadang memang para pemain berada dalam tekanan, tetapi itu bagian dari permainan," ujar Gerald dalam laman Kita Garuda.

Indonesia dijadwalkan melawan Makau pada Sabtu (6/9/2025) di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pukul 19.30 WIB.

Kadek Arel dan kawan-kawan dituntut meraih kemenangan agar kans tampil di Arab Saudi tetap terjaga.

Saat ini, Garuda Muda menempati peringkat ketiga klasemen Grup J di bawah Korea dan Laos, yang masing-masing menghuni peringkat pertama serta kedua.

