Timnas U-23 Indonesia Naik Panggung di FIFA Matchday
jpnn.com - PSSI mengambil langkah berbeda pada FIFA Matchday November 2025.
Alih-alih menurunkan Timnas Indonesia senior, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Timnas U-23 di bawah arahan Indra Sjafri akan tampil mewakili Merah Putih.
Timnas U-23 Indonesia Turun di FIFA Matchday
Keputusan ini bukan tanpa alasan. Erick menilai momentum tersebut penting sebagai ajang pemanasan menuju SEA Games 2025.
"FIFA Matchday November akan kita manfaatkan untuk mematangkan persiapan SEA Games. Tim U-23 di bawah Indra Sjafri akan turun, karena Desember sudah langsung SEA Games," ucap Erick.
Solusi di Tengah Kekosongan Pelatih Timnas Senior
Langkah ini juga menjadi solusi sementara di tengah kosongnya kursi pelatih timnas senior setelah berakhirnya masa kerja Patrick Kluivert.
Indonesia akan menghadapi SEA Games 2025 dengan beban berat karena berstatus juara bertahan.
Dua tahun lalu, di Kamboja, Garuda Muda yang juga dilatih Indra Sjafri sukses menundukkan Thailand dengan skor 5-2 di partai final.
Tantangan Lebih Berat di SEA Games 2025
Kini, situasi berubah. Thailand bukan hanya lawan tangguh, melainkan juga tuan rumah yang punya tradisi kuat di sepak bola Asia Tenggara.
PSSI menurunkan Timnas Indonesia U-23 asuhan Indra Sjafri di FIFA Matchday November 2025
