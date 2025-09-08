Timnas U-23 Indonesia vs Korsel, Erick Minta Garuda Muda Berjuang Habis-habisan

jpnn.com - SURABAYA - Tim Nasional U-23 Indonesia akan menghadapi Timnas U-23 Korea Selatan pada laga pamungkas Kualifikasi Piala Asia U-23 2026 Grup J pada Selasa (9/9) pekan depan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan motivasi bagi skuad Garuda Muda yang akan menghadapi laga pamungkas melawan Korsel nanti. Erick meminta para pemain Timnas U-23 Indonesia bermain habis-habisan saat menghadapi Korsel. Erick menyampaikan itu saat menyapa para pemain Garuda Muda, sebagaimana diunggah dalam akun resminya di Instagram, Minggu (7/9).

"Menyapa para pemain Timnas U-23 yang akan menghadapi Korea Selatan pada laga penentu di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Kita (Timnas U-23 Indonesia) harus siap berjuang habis-habisan untuk Indonesia pada pertandingan melawan Korea Selatan," kata Erick Thohir.

Korea Selatan, yang dilatih oleh Lee Min-sung, kini memimpin klasemen sementara Grup J dengan enam poin setelah sempurna dalam dua pertandingan.

Dari dua laga itu, pemenang Piala Asia U-23 2020 tersebut mencetak 12 gol, yang mana lima ke gawang Makau dan tujuh ke gawang Laos.

Sementara, Timnas U-23 Indonesia berada ada di posisi kedua dengan empat poin setelah meraih satu kali menang dan satu kali imbang.

Erick tahu laga pamungkas nanti tak akan mudah. Oleh karena itu, dia ingin Timnas U-23 Indonesia bermain sebagai "satu tim", harus tampil disiplin, dan tak boleh menyia-nyiakan peluang sekecil apapun

"Harus main sebagai satu tim, disiplin dan memanfaatkan peluang sekecil apa pun," kata pria yang juga menjabat menteri BUMN tersebut.