Timnas U-23 Panaskan Mesin! Indra Sjafri Siapkan Senjata Baru Menjelang SEA Games 2025

Timnas U-23 Panaskan Mesin! Indra Sjafri Siapkan Senjata Baru Menjelang SEA Games 2025

Timnas U-23 Panaskan Mesin! Indra Sjafri Siapkan Senjata Baru Menjelang SEA Games 2025
Skuad Timnas U-23 Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia mulai kembali memanaskan mesin menjelang tampil di SEA Games 2025.

Sebelum tampil di ajang multivevent antarnegara Asia Tenggara itu, Garuda Muda akan menggelar dua pertandingan uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November mendatang.

Sebagai persiapan, PSSI telah merilis daftar pemain yang dipanggil.

Terdapat beberapa nama yang cukup berpengalaman di tim nasional senior, seperti Ivar Jenner, Rafael Struick, hingga Hokky Caraka.

Selain itu, ada juga nama pemain diaspora, yakni Mauro Zijlstra dan Dion Markx.

Keputusan PSSI menurunkan tim U-23 pada FIFA Matchday November bukan tanpa alasan.

Pertandingan melawan Mali menjadi kesempatan penting bagi Pelatih Timnas U-23 Indonesia Indra Sjafri untuk menilai kesiapan para pemain.

Dengan status sebagai juara bertahan SEA Games, Timnas Indonesia tentu membawa beban ekspektasi tinggi.

