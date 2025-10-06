Timnas Valorant Indonesia Raih Medali Emas di China, BG Bicara Target di Sea Games 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Esports Indonesia (PB ESI) Budi Gunawan menyambut positif capaian para atlet asal Indonesia di ajang China-ASEAN Esports Competition (CAEC) 2025 yang berakhir pada 19 September lalu di Nanning, Tiongkok.

“Kemenangan di CAEC 2025 ini bukti nyata dari dedikasi, disiplin, dan mental juara yang dimiliki para atlet kita. Ini adalah hasil dari kerja keras dan strategi yang kita bangun bersama,” ujarnya kepada awak media di Jakarta, Senin (6/10).

Diketahui, timnas esports Indonesia meraih medali emas dari cabang Valorant dalam ajang CAEC 2025 di Nanning, Tiongkok.

Timnas Valorant yang diisi Rayhan “Zhar” Filardhi Azhar dan kawan-kawan tampil superior sejak babak penyisihan hingga menumbangkan rival utama, Malaysia di babak grand final.

Tidak hanya itu, Indonesia juga mampu membawa pulang medali perunggu dari cabang Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) di CAEC 2025.

Prestasi di CAEC melengkapi capaian pada 24-28 Juni 2025 saat Timnas Indonesia menjadi juara umum dalam ASEAN Youth Esports Championship (AYESC) 2025 dengan menyapu bersih seluruh medali emas sektor Mobile eFootball.

BG inisial beken Budi Gunawan mengatakan ekosistem yang kuat dan berkelanjutan di esports menjadi fondasi kuat bagi Indonesia berprestasi untuk level internasional.

Dia juga mengatakan pembinaan usia dini di AYESC hingga panggung dunia di IESF ialah bagian dari sebuah peta jalan demi menggapai kejayaan esports Indonesia.