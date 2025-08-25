Timnas Voli Indonesia Siap Kejutkan Argentina, Simak Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21
jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan kembali berjuang pada FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 dengan menghadapi Argentina.
Pertandingan tersebut rencananya digelar di Jiangmen Sports Center, Senin (25/8/2025) pukul 19.00 WIB.
Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Argentina bisa melalui layar kaca Moji TV atau streaming di Vidio.com
Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati para penggemar:
https://www.vidio.com/live/19412-fivb-men-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4514048
Dawuda Alaihimassalam dan kolega bertekad bangkit saat menghadapi Argentina setelah di laga sebelumnya keok lawan Ukraina dengan skor tipis 2-3 (18-25, 28-25, 22-25, 25-23, 7-15).
Timnas voli putra Indonesia harus bisa tampil lebih baik. Apalagi, chemistry pemain sudab terbangun setelah dua musim bersama di Proliga.
Pelatih Timnas voli putra Indonesia Anwar Sadat mengungkapkan bahwa lawan yang dihadapi di Kejuaraan Dunia U-21 2025 punya komposisi yang nyaris mirip.
Link streaming pertandingan Kejuaraan Dunia U-21 2025 sektor putra saat Indonesia menghadapi Argentina, Senin (25/8)
