menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Timnas Voli Indonesia Siap Kejutkan Argentina, Simak Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21

Timnas Voli Indonesia Siap Kejutkan Argentina, Simak Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21

Timnas Voli Indonesia Siap Kejutkan Argentina, Simak Link Streaming Kejuaraan Dunia U-21
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Selebrasi Bagas Wijanarko (kanan) bersama Muhammad Haikal Hidayatullah saat berlaga pada ajang FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 di Jiangmen Sports Center, Senin (25/8). Foto: Dokumentasi Volleyball World

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan kembali berjuang pada FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025 dengan menghadapi Argentina.

Pertandingan tersebut rencananya digelar di Jiangmen Sports Center, Senin (25/8/2025) pukul 19.00 WIB.

Sobat Negeriku yang ingin menyaksikan pertandingan Indonesia vs Argentina bisa melalui layar kaca Moji TV atau streaming di Vidio.com

Baca Juga:

Berikut ini link streaming yang bisa dinikmati para penggemar:

https://www.vidio.com/live/19412-fivb-men-s-u21-world-championship-2025?schedule_id=4514048

Dawuda Alaihimassalam dan kolega bertekad bangkit saat menghadapi Argentina setelah di laga sebelumnya keok lawan Ukraina dengan skor tipis 2-3 (18-25, 28-25, 22-25, 25-23, 7-15).

Baca Juga:

Timnas voli putra Indonesia harus bisa tampil lebih baik. Apalagi, chemistry pemain sudab terbangun setelah dua musim bersama di Proliga.

Pelatih Timnas voli putra Indonesia Anwar Sadat mengungkapkan bahwa lawan yang dihadapi di Kejuaraan Dunia U-21 2025 punya komposisi yang nyaris mirip.

Link streaming pertandingan Kejuaraan Dunia U-21 2025 sektor putra saat Indonesia menghadapi Argentina, Senin (25/8)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI