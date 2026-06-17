Timnas Voli Putra Indonesia Bawa Misi Berat ke AVC Men's Volleyball Cup 2026

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia mengusung misi mustahil pada ajang AVC Men's Volleyball Cup 2026 untuk bisa tembus Top 4.

Ketum PBVSI Imam Sudjarwo menilai kombinasi pemain lokal dan senior membuat Skuad Garuda memiliki peluang untuk bersaing di level Asia.

"Di sini lawan terberat kami Qatar dan Korea. Mudah-mudahan kami bisa masuk Top 4 setelah di turnamen sebelumnya hanya menjadi peringkat ke-6," ujar Imam.

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Persiapan Timnas voli putra Indonesia menuju AVC Men’s Volleyball Cup 2026 tidak berjalan sepenuhnya mulus.

Sejumlah pemain seperti Irpan, Dio Zulfikri, dan Agil Angga Anggara mengalami cedera saat menjalani pemusatan latihan.

Selain itu, proses administrasi terkait izin tinggal pelatih Sergio Veloso juga belum selesai, sehingga untuk sementara tugas kepelatihan dipegang oleh Reidel Toiran.

Menarik ditunggu kiprah Jasen Natanael Kilanta dan kolega pada AVC Men's Volleyball Cup 2026.

Timnas voli putra Indonesia sendiri tergabung di Pool B bersama Qatar, Korea, Thailand, dan Oman.