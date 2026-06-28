menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Timnas Voli Putra Indonesia Bertekad Revans, Korea Wajib Waspada

Timnas Voli Putra Indonesia Bertekad Revans, Korea Wajib Waspada

Timnas Voli Putra Indonesia Bertekad Revans, Korea Wajib Waspada
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pevoli Farhan Halim saat berlaga pada ajang AVC Volleyball Cup 2026 melawan Korea di Veer Savarkar Sports Complex, Amdavad. Foto: Dokumentasi AVC

jpnn.com - Timnas voli putra Indonesia akan kembali jumpa Korea pada final AVC Volleyball Cup 2026.

Skuad Garuda melangkah ke partai puncak seusai mengalahkan India dengan skor 3-2 (15-25, 26-24, 25-20, 19-25, 15-13).

Adapun Korea di laga sebelumnya tampil digdaya dengan mengatasi perlawanan Bahrain 3-1 (25-23, 25-22, 23-25, 25-20).

Baca Juga:

Manajer Timnas voli putra Indonesia, Loudry Maspaitella menyebut tim asuhan Reidel Toiran itu siap revans.

Wajar pada pertemuan perdana di AVC Volleyball Cup 2026 skuad Garuda tercatat kalah dengan skor telak 0-3 (22-25, 22-25, 21-25).

“Saya sudah bilang kepada para pemain bahwa mereka harus bisa membuktikan.” 

Baca Juga:

“Para pemain juga bertekad untuk bisa raih kemenangan karena di laga perdana hampir sebagian masih beradaptasi dengan sistem bermain dari Reidel Toiran,” ujar Loudry saat dihubungi JPNN.com, Minggu (28/6).

Menarik ditunggu kiprah Timnas voli putra Indonesia pada ajang AVC Volleyball Cup 2026.

Timnas voli putra Indonesia bertekad revans seusai akan kembali jumpa Korea pada final AVC Volleyball Cup 2026, Minggu (28/6)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co