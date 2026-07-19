Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Juara di SEA V Cup 2026, Ini Penyebabnya

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia harus puas menjadi runner up putaran pertama SEA V Cup 2026 seusai kalah dari Kamboja.

Berlaga di Candon City Arena, Minggu (19/7), Farhan Halim dan kolega menyerah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto menilai anak asuhannya terlambat panas di laga tersebut.

Sejak awal laga skuad Garuda banyak membuat kesalahan sendiri, sehingga sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya kalah dengan skor 2-3.

“Kami memulai laga dengan tidak bagus. Mental bertanding mereka tengah menanjak seusai di semifinal mengalahkan Thailand.”

“Beberapa kesalahan dari receive turut membuat permainan kami tidak berjalan, sehingga lawan dengan mudah membaca serangan kami,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Minggu (19/7).

Dengan hasil itu Timnas voli putra Indonesia menatap putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan penuh percaya diri.

Wajar Alfin Daniel dan kolega akan tampil di hadapan publik sendiri pada ajang yang digelar mulai Rabu (22/7) hingga Minggu (26/7) mendatang di Jakarta International Velodrome, Rawamangun.