menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » All Sport » Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Juara di SEA V Cup 2026, Ini Penyebabnya

Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Juara di SEA V Cup 2026, Ini Penyebabnya

Timnas Voli Putra Indonesia Gagal Juara di SEA V Cup 2026, Ini Penyebabnya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Skuad Timnas voli putra Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V Cup 2026 di Candon City Arena, Filipina. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia harus puas menjadi runner up putaran pertama SEA V Cup 2026 seusai kalah dari Kamboja.

Berlaga di Candon City Arena, Minggu (19/7), Farhan Halim dan kolega menyerah dengan skor 2-3 (23-25, 26-28, 25-23, 25-22, 11-15).

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto menilai anak asuhannya terlambat panas di laga tersebut.

Baca Juga:

Sejak awal laga skuad Garuda banyak membuat kesalahan sendiri, sehingga sempat tertinggal 0-2 sebelum akhirnya kalah dengan skor 2-3.

“Kami memulai laga dengan tidak bagus. Mental bertanding mereka tengah menanjak seusai di semifinal mengalahkan Thailand.”

“Beberapa kesalahan dari receive turut membuat permainan kami tidak berjalan, sehingga lawan dengan mudah membaca serangan kami,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com, Minggu (19/7).

Baca Juga:

Dengan hasil itu Timnas voli putra Indonesia menatap putaran kedua SEA V Cup 2026 dengan penuh percaya diri.

Wajar Alfin Daniel dan kolega akan tampil di hadapan publik sendiri pada ajang yang digelar mulai Rabu (22/7) hingga Minggu (26/7) mendatang di Jakarta International Velodrome, Rawamangun.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia, Nur Widayanto ungkap beberapa alasan anak asuhannya antiklimaks di final SEA V Cup 2026, Minggu (19/7)

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI