Timnas Voli Putra Indonesia Gebuk Tunisia, Pelatih Ungkap Kunci Kemenangan
jpnn.com, TIONGKOK - Timnas Voli Putra Indonesia meraih kemenangan perdana di FIVB Volleyball Men’s U-21 World Championships 2025.
Berlaga di Jiangmen Sports Center 3, China, Jumat (22/8), Dawuda Alaihimassalam dan kolega menang dengan skor 3-1 (22-25, 25-21, 25-18, 25-19) atas Tunisia.
Kemenangan tersebut disambut sukacita karena sejak awal target yang dipasang yakni bisa menang melawan skuad asuhan Tarek Ouni itu.
Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Anwar Sadat mengungkapkan bahwa pada laga itu anak asuhannya bermain kompak dalam bertahan dan menyerang.
Hal tersebut membuat lawan kewalahan apalagi sejak awal permainannya sudah bisa dibaca Timnas Voli Putra Indonesia.
Alhasil, skuad Garuda mampu menang dalam laga tersebut dalam tempo 1 jam 34 menit.
“Kunci kemenangan di laga ini saat bertahan kami sama baiknya dengan menyerang. Para pemain bisa mengisi kekurangan satu sama lain di lapangan,” ungkap pelatih asal klub Pasundan itu saat dihubungi JPNN.com, Jumat (22/8) malam.
Bintang kemenangan Timnas Indonesia pada laga itu yakni Muhammad Haikal Hidayatullah dengan raihan 25 angka.
Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Anwar Sadat bangga dengan perjuangan anak asuhannya saat lawan Tunisia, Jumat (22/8)
