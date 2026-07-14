Timnas Voli Putra Indonesia Hancur Lebur di AVC U18, Pelatih Salahkan Pemain
jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia tidak maksimal pada ajang AVC Boys' U18 Volleyball Championship 2026 seusai telan kekalahan kedua lawan Taiwan.
Berlaga di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Senin (13/7), Muhammad Rizqi Maulana dan kolega menyerah dengan skor 0-3 (30-32, 16-25, 24-26).
Pelatih Timnas voli putra Indonesia, Odyk Hermanto memberikan pembelaan kepada anak asuhannya.
Manajer asal klub Atlas Semarang itu menilai penampilan tim asuhannya tidak maksimal seusai pemain andalannya, yakni Risma Muniar Ditto mengalami cedera.
Pada laga sebelumnya tercatat pemain kelahiran 14 Oktober 2009 itu menjadi andalan seusai finis dengan raihan 23 angka.
Absennya pemain asal klub Atlas Semarang itu turut membuat penampilan Garuda Muda mengendur hingga harus menelan kekalahan kedua dari Taiwan.
“Pemain kunci kami, yakni Dito tidak dalam kondisi fit sehingga performa tim kurang maksimal,” katanya saat dihubungi JPNN.com, Senin (13/7).
“Pemain lainnya juga kurang mengangkat dari segi mental karena takut membuat keputusan di lapangan,” ujar pria yang juga alumni Universitas Negeri Surabaya itu.
Pelatih Timnas voli Indonesia, Odyk Hermanto ungkap alasan tim asuhannya kurang maksimal melawan Taiwan, Senin (13/7).
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