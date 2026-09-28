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Timnas Voli Putra Indonesia Jaga Asa ke Perempat Final Asian Games 2026 Seusai Tekuk Kirgistan

Timnas Voli Putra Indonesia Jaga Asa ke Perempat Final Asian Games 2026 Seusai Tekuk Kirgistan
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Pevoli Farhan Halim saat berlaga pada ajang Asian Games 2026 melawan Thailand di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Minggu (27/9). Foto: Dokumentasi Thailand Volleyball Association

jpnn.com, JAKARTA - Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana pada Asian Games 2026 melawan Kirgistan.

Berlaga di Okazaki Chuo Sogo Park Gymnasium, Senin (28/9) skuad asuhan Reidel Toiran itu menang dengan skor 3-1 (27-25, 25-21, 25-15).

Pada laga ini Boy Arnes dan Hendra Kurniawan masing-masing mencetak 12 angka.

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Adapun pemain lainnya yakni Fauzan Nibras menambahkan dengan 11 poin.

Asisten pelatih Timnas voli putra Indonesia Nur Widayanto menyebut anak asuhannya bangkit dari kekalahan di laga perdana.

Tercatat Farhan Halim dan kolega pada pertandingan pertama kalah 2-3 (23-25, 25-20, 23-25, 25-23, 23-25) melawan Thailand.

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“Kami memperbaiki beberapa kesalahan yang kami buat pada laga perdana. Tentunya diharapkan tren ini bisa berlanjut di laga berikutnya,” ujar pria yang akrab disapa Nurwe itu saat dihubungi JPNN.com.

Dengan kemenangan ini Timnas voli putra Indonesia menjaga kans untuk tembus babak perempat final.

Timnas voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana pada Asian Games 2026 melawan Kirgistan, Senin (28/9)

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