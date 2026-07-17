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Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026

Timnas Voli Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Semifinal SEA V Cup 2026
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Skuad Timnas Voli Putra Indonesia saat berlaga dalam SEA V Cup 2026 di Candon City Arena, Filipina, Jumat (17/7). Foto: Dok. SAVA

jpnn.com, FILIPINA - Timnas Voli Putra Indonesia akan jumpa Vietnam pada semifinal SEA V Cup 2026.

Kepastian tersebut didapatkan skuad asuhan Reidel Toiran seusai menang 3-0 (25-20, 25-23, 27-25) melawan Filipina di Candon City Arena, Filipina, Jumat (17/7).

Pada laga tersebut, Rama Fazza Fauzan menjadi top skor seusai mencetak 13 poin.

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Adapun pemain lainnya yakni Boy Arnes Arabi menambahkan dengan 11 angka.

Kemenangan itu membuat Timnas Voli Putra Indonesia finis sebagai juara Pool A dengan raihan dua kemenangan.

Pada laga sebelumnya, skuad Garuda juga menang dengan skor telak 3-0 (25-18, 25-18, 25-21) menghadapi Kamboja.

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Adapun Vietnam menjadi runner up Pool B seusai pada laga pemungkas menang 3-0 (25-18, 25-23, 25-19) melawan Myanmar.

Tim asuhan Federico Rampazzo itu finis di bawah Thailand seusai di laga perdana kalah 1-3 (31-33, 25-18, 19-25, 16-25) dari wakil Negeri Gajah Putih tersebut.

Timnas Voli Putra Indonesia akan jumpa Vietnam pada semifinal SEA V Cup 2026 seusai mengalahkan Filipina, Jumat (17/7).

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